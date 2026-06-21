Gemeente Breda start wijktour

De gemeente Breda organiseert deze zomer een wijktour samen met het Rode Kruis. Inwoners kunnen langskomen om praktische tips te krijgen, vragen te stellen en ervaringen te delen over onverwachte situaties. De tour begint in het Centrum op 17 juni en doet meerdere wijken aan. Het doel is om Breda sterker en beter voorbereid te maken.

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Deze zomer trekt de gemeente Breda met een mobiele ontmoetingsplek door verschillende wijken. Samen met het Rode Kruis worden bewoners geïnformeerd over hoe ze zich kunnen voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen, zoals langdurige stroomuitval of het wegvallen van water en andere voorzieningen.

Inwoners krijgen praktische tips, kunnen hun ervaringen delen en vragen stellen. Op deze manier wil de gemeente samen met de Bredanaars werken aan een betere voorbereiding op noodsituaties. Tijdens de wijktour wordt input verzameld die gebruikt zal worden om toekomstplannen te ontwikkelen.

Waar en wanneer

De wijktour start op woensdag 17 juni op het Kasteelplein in het Centrum van Breda. Daarna volgen bezoeken aan Brabantpark, Hoge Vucht, Heuvel, Ulvenhout, IJpelaar en Haagse Beemden. Op elke locatie is de mobiele ontmoetingsplek open tussen tien uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.

Bezoekers kunnen niet alleen meedenken over oplossingen, maar ook deelnemen aan een winactie. Daarbij maken zij kans op een noodpakket. De volledige lijst met data en locaties is te vinden op de website van de gemeente Breda.