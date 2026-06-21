Auto total loss na gemiste bocht in Schijndel, man probeert door te rijden

Een automobilist heeft op de Boxtelseweg in Schijndel zondagavond een flinke ravage veroorzaakt. De man miste een bocht en botste vervolgens tegen een houten vangrail.

De auto raakte zwaar beschadigd en kan als total loss worden beschouwd. Ook ontstond er flinke schade aan de vangrail en een lantaarnpaal langs de weg.

De bestuurder kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. Volgens omstanders zou hij na de aanrijding nog hebben geprobeerd met de auto weg te rijden, maar dat lukte niet.

Alcoholtest

Toen de politie een alcohol en drugstest wilde afnemen, wilde hij daar volgens omstanders niet aan meewerken. Desondanks is hij niet aangehouden. De politie doet geen uitspraken over de gang van zaken.

Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.