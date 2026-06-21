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Vrouw wijkt uit voor konijn en botst tegen lantaarnpaal in Oosterhout
Vandaag om 21:50 • Aangepast vandaag om 22:05
Een automobiliste is zondag tegen een lantaarnpaal gebotst op de Jan Steenlaan in Oosterhout. Volgens de politie moest de vrouw uitwijken voor een konijn op de weg. Er is niemand gewond geraakt bij het ongeluk.
Het ongeluk gebeurde rond kwart voor negen 's avonds. De auto en de lantaarnpaal zijn beschadigd door de klap. De politie regelde tijdelijk het verkeer op de weg.
Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd. Volgens een agent heeft het konijntje het ongeluk overleefd.
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