Trein stilgezet na brandmelding: rookontwikkeling in prullenbakje

Een trein vanuit Roosendaal in de richting van Zevenbergen is zondagavond stilgezet vanwege een brandmelding. Volgens een woordvoerder van spoorwegbeheerder ProRail ging het alleen om rookontwikkeling en was er geen vuur. Er is niemand gewond geraakt.

De trein vertrok om zeven over tien 's avonds vanaf station Roosendaal in de richting van Zevenbergen. Bij Hoeven kwam de trein stil te staan vanwege een melding over rook uit een prullenbakje.

De brandweer en Prorail kwamen ter plaatse. De oorzaak van de rook is niet bekend. "Mogelijk een sigaret, dat iemand bijvoorbeeld stiekem gerookt heeft in de trein. Ik durf niet te zeggen of dat hier ook het geval was, maar een melding van rook komt vaker voor”, zegt de woordvoerder.

Volgens hem is de trein niet ontruimd geweest en waren de problemen snel weer verholpen. Na controle van de brandweer kon de trein weer verder rijden.