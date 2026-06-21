Groot onderhoud Roosendaalseweg Hoeven

De Roosendaalseweg in Hoeven gaat vanaf maandag 29 juni dicht voor groot onderhoud. Het werk duurt tot maandag 6 juli en wordt uitgevoerd door Landheer Infra. Voor doorgaand verkeer is de weg afgesloten, bestemmingsverkeer kan er nog wel langs.

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Vanaf maandag 29 juni voert aannemer Landheer Infra in opdracht van de gemeente Halderberge groot onderhoud uit aan de Roosendaalseweg in Hoeven. Het werk bestaat onder andere uit het vervangen van asfalt en andere bijbehorende werkzaamheden.

De werkzaamheden duren tot maandag 6 juli en worden rond vijf uur ’s middags afgerond. Gedurende deze periode is de Roosendaalseweg niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Er zijn alternatieve routes via omleidingen beschikbaar.

Bereikbaarheid voor bewoners

Woningen en panden langs de weg blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met meer informatie over de werkzaamheden en eventuele praktische gevolgen.

De gemeente Halderberge heeft ervoor gekozen de weg grondig aan te pakken om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. Tot die tijd moeten weggebruikers rekening houden met enige overlast en langere reistijd.