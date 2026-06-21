LandArt-wandelroute brengt kunst en natuur samen in Duizel

In Duizel kun je vanaf 29 augustus 2026 genieten van een bijzondere LandArt-wandelroute. Langs de Kleine Beerze worden twintig unieke kunstwerken tentoongesteld. Het evenement combineert natuur, kunst en rust in de Brabantse Kempen.

Gevonden voor jou

Van 29 augustus tot en met 20 september 2026 vindt LandArt Duizel plaats in het beekdal van de Kleine Beerze. Tijdens een wandeling door dit groene gebied in de Brabantse Kempen ontdek je twintig speciaal ontworpen kunstwerken. De route is gericht op het verbinden van cultuur, buitenleven en inspiratie.

De wandelroute is ongeveer drie kilometer lang en begint bij Donk 4 in Duizel. Een gedeelte van het pad is toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn en start vanaf de St. Janstraat. Het landschap rondom de Kleine Beerze varieert van droog tot drassig, dus bezoekers kunnen zich het beste aanpassen aan het weer.

Voor jong en oud

LandArt Duizel is geschikt voor alle leeftijden en biedt een unieke combinatie van natuur en kunst. Wandelaars worden meegenomen door een caleidoscopisch landschap, waar zonnebril of regenlaarzen soms geen overbodige luxe zijn. Het idyllische beekdal vormt het decor voor een bijzondere beleving.

Het evenement benadrukt de rijke cultuur en rust van de Brabantse Kempen en nodigt bezoekers uit om te genieten van de combinatie van kunst en natuur. Meer praktische informatie over de route en het evenement is te vinden op de officiële website van LandArt Duizel.