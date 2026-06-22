Intentieovereenkomst voor Haveneiland in Breda

De ontwikkeling van het Haveneiland in Breda krijgt een impuls. Op 10 juni hebben gemeente Breda en drie ontwikkelpartners een intentieovereenkomst ondertekend. Het Haveneiland wordt een levendige stadswijk met woningen, sport en cultuur.

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Breda heeft een belangrijke stap gezet in de plannen voor ’t Zoet, een gebied aan de rand van het stadscentrum. Onderdeel hiervan is het Haveneiland, dat nu nog deels als bedrijventerrein in gebruik is. Tijdens vastgoedbeurs Provada in Amsterdam is een intentieovereenkomst getekend door de gemeente Breda en ontwikkelaars SDK Vastgoed, AM en De Hoge Dennen.

Het Haveneiland staat bekend om tijdelijke locaties als STEK en Belcrum Beach. In de toekomst groeit het gebied uit tot een bruisende stadswijk waar wonen, ontspanning, sport en cultuur samenkomen. Er komen onder andere een wijkwinkelcentrum en een urban park met ruimte voor streetsports en -culture.

Unieke ontwikkeling

De betrokken partijen willen van het Haveneiland een plek maken die past bij het moderne Breda. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de omgeving. Het doel is om een gedeelde ontwikkelvisie te creëren, die als basis dient voor de nieuwe wijk. Het gebied moet een dynamische en duurzame leefomgeving worden, waar ruimte is voor groen, ontmoeting en beweging.

De expertise van de ontwikkelpartners speelt een belangrijke rol. SDK Vastgoed is bekend van projecten zoals Strijp-S in Eindhoven en de Spoorzone in Tilburg. Ook in Breda willen zij bijdragen aan een toekomstbestendige stadsontwikkeling.

Het Haveneiland maakt deel uit van de bredere ontwikkeling van ’t Zoet, waarmee de stad inspeelt op de groeiende behoefte aan aantrekkelijke woon- en leefgebieden. De komende jaren wordt het bedrijventerrein omgevormd tot een plek met karakter, waar zowel inwoners als bezoekers zich thuis voelen.