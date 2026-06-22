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Onderzoek na melding schoten in Bergen op Zoom, kogelinslag bij huis

Vandaag om 05:42 • Aangepast vandaag om 07:00
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

De politie doet onderzoek in de omgeving van het Zilverschoonplein in Bergen op Zoom na een melding dat daar rond een uur zondagnacht schoten te horen waren. Er is ook een kogelinslag in een huis ontdekt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten vonden daarnaast een verdacht pakketje dat zou bestaan uit vuurwerk en brandbare stoffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om het voorwerp op veilige wijze weg te halen.

Agenten hebben de omgeving ruim afgezet. 

  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
    Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

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