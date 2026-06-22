Onderzoek na melding schoten in Bergen op Zoom, kogelinslag bij huis

De politie doet onderzoek in de omgeving van het Zilverschoonplein in Bergen op Zoom na een melding dat daar rond een uur zondagnacht schoten te horen waren. Er is ook een kogelinslag in een huis ontdekt.

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Agenten vonden daarnaast een verdacht pakketje dat zou bestaan uit vuurwerk en brandbare stoffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om het voorwerp op veilige wijze weg te halen. Agenten hebben de omgeving ruim afgezet.