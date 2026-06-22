Arrestatieteam doet invallen in Veldhoven, zeker een aanhouding

Op zeker twee adressen in Veldhoven heeft de politie maandagochtend vroeg invallen gedaan. Zeker een man is geboeid meegenomen.

Rond zes uur ging een arrestatieteam met veel kabaal een huis binnen aan de Spica. Achter die woning hield een agent op een trapje in de gaten of er niemand probeerde te vluchten.

Of hier aanhoudingen zijn verricht, is niet naar buiten gebracht. Hetzelfde geldt voor details over het onderzoek in welk kader de invallen plaatsvonden.

Cygnuserf

De tweede politie-inval vond plaats aan het Cygnuserf. Daar werd een man uit het huis gehaald en geboeid meegenomen.

De politie deed deze inval rond de zelfde tijd als die aan de Spica. Het politieteam Oost-Brabant kreeg hierbij ondersteuning van een tweede team uit de politieregio Zeeland-West-Brabant.

Ook hier forceerden agenten de deur met speciaal gereedschap waarna het arrestatieteam het huis binnenging.