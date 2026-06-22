Drukke ochtendspits door klapband en wegafsluiting

De maandagochtend begint voor veel Brabanders met stilstaan, langzaam rijden en daarna weer stilstaan. Door een vrachtwagen met een klapband loopt de vertraging op de A59 richting Den Bosch op tot ruim drie kwartier. Ook op andere wegen is het flink aanschuiven.

Tussen Waspik en Heusden is rond acht uur de rechterrijstrook dicht richting Den Bosch. Een vrachtwagen met een lekke band blokkeert daar de weg. De vertraging loopt op dat moment op tot ruim drie kwartier.

Ook voor verkeer vanuit Brabant richting Utrecht is het dringen. Door werkzaamheden is de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen bijna een maand dicht. Die weg is een belangrijke verkeersader tussen Brabant en de Randstad.



Druk in Den Bosch

Dat is maandagochtend goed te merken op de wegen rond Den Bosch. Op de A2 tussen knooppunt Hintham en Waardenburg zijn weggebruikers rond acht uur een half uur langer onderweg. Iets verder terug, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, loopt de vertraging op tot ruim twintig minuten.

Verder rijdt het verkeer ook langzaam op de A16, van Breda-West tot aan Dordrecht. Daar moeten automobilisten rekening houden met zo’n twintig minuten vertraging.