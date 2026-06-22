Auto rijdt achteruit de sloot in, mannen klimmen zelf uit de wagen

Een auto is maandagochtend in een sloot beland aan de Dorpsstraat in Doeveren. De brandweer rukte uit omdat de inzittenden mogelijk bekneld zaten. Maar toen de hulpdiensten aankwamen, bleken de twee mannen al op eigen kracht uit de auto te zijn geklommen.

In eerste instantie lukte het de mannen niet om uit de auto te komen. Daarom werd de brandweer opgeroepen om hen te bevrijden. Maar nog voordat de brandweerlieden in actie moesten komen, hadden de inzittenden zelf al een uitweg gevonden. De brandweer kon omdraaien en terug naar de kazerne gaan.

Beide mannen raakten bij het ongeval niet gewond. En ze hadden nog meer geluk: ook de auto liep nauwelijks schade op. De auto werd uit de sloot getrokken door een sleepwagen en na het ongelukje konden de twee gewoon weer doorrijden.