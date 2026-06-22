Kermis Soerendonk 2026 zorgt voor plezier en wegafsluitingen

De kermis in Soerendonk keert terug van woensdag 24 juni tot en met woensdag 1 juli. Bezoekers kunnen genieten van spectaculaire attracties en activiteiten, terwijl de dorpskern tijdelijk wordt afgesloten voor verkeer.

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De kermis biedt dit jaar weer een uitgebreid programma met attracties voor alle leeftijden. Zo zijn de Wild Thing en Vulcano Power echte blikvangers. Daarnaast zijn er grijpkramen, een schietsalon, draaimolen, trampoline, Pusher, snoep- en suikerspinkramen, en diverse andere spelletjes en eetkraampjes.

Stichting Willie werkt samen met lokale horeca en exploitanten om gezellige activiteiten te organiseren tijdens het kermisweekend. Bezoekers kunnen rekenen op een feestelijke sfeer in het dorp.

Wegafsluitingen en omleidingen

Van 24 juni tot 1 juli wordt de dorpskern afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer vanuit Maarheeze wordt omgeleid via de Van Schaiklaan, terwijl verkeer vanuit Budel via de Kruisstraat en de Heuvel richting Molenheide moet rijden. Hulpdiensten en aanwonenden blijven wel toegang houden tot het gebied.

Bezoekers en bewoners wordt gevraagd om hun voertuigen correct te parkeren. Fout geparkeerde auto's kunnen worden weggesleept.

Afvalcontainers en inzameling

De afvalcontainers van het Jan Maasplein worden tijdelijk verplaatst naar de hoek van Schaiklaan en De Loop. Daarnaast zijn er aangepaste afvalinzameldagen. Op donderdag 25 juni wordt PMD ingezameld en op maandag 29 juni GFT. Bewoners in de buurt van het afgesloten terrein moeten hun afval buiten dit gebied aanbieden.

De kermis belooft een bruisend evenement te worden, maar het vraagt ook om enige aanpassingen in het dorp. Voor zowel plezier als praktische zaken is alles goed geregeld.