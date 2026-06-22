Verkeersmaatregelen tijdens Valkenswaard Volkoren

Het evenement Valkenswaard Volkoren zorgt zondagmiddag 28 juni voor wegafsluitingen in het centrum. Tussen één en zes uur 's middags zijn meerdere straten niet toegankelijk.

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In Valkenswaard wordt zondag 28 juni het evenement Valkenswaard Volkoren georganiseerd. Door de festiviteiten zijn verschillende wegen in het centrum tijdelijk afgesloten. De afsluitingen gelden van één uur tot zes uur in de middag.

Het gaat onder meer om de Peperstraat, de Luikerweg en delen van de Markt en Eindhovenseweg. Zo is de Peperstraat dicht tussen huisnummer 2a en de Luikerweg. Ook de Luikerweg is afgesloten vanaf de kruising met de Peperstraat tot de Dommelseweg. Verder zijn de Markt en een gedeelte van de Eindhovenseweg tot aan de Beelmanstraat niet toegankelijk.

Busroutes aangepast

Door de afsluitingen rijden buslijnen 317 en 318 tijdelijk een andere route. Van één tot zes uur stoppen deze bussen niet bij de haltes aan de Markt. Voor actuele informatie over de gewijzigde routes en alternatieve haltes kunnen reizigers terecht op de website van Hermes.

Valkenswaard Volkoren is een jaarlijks terugkerend evenement dat het centrum van de stad in feeststemming brengt. Bezoekers wordt aangeraden rekening te houden met de verkeersmaatregelen.