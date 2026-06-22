Toffe Tuinen Route in Bladel biedt inspiratie op zondag 5 juli

Twintig tuineigenaren in Bladel openen op zondag 5 juli hun dier-, water- en natuurvriendelijke tuinen voor de Toffe Tuinen Route. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen voor hun eigen tuin of balkon tijdens dit evenement.

Gevonden voor jou

De Toffe Tuinen Route in de gemeente Bladel vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Het evenement draait om tuinen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Denk aan tuinen waar vlinders en bijen voedsel vinden, regenwater wordt opgevangen of duurzame oplossingen zijn toegepast.

Deze editie doen twintig tuineigenaren mee. Hun tuinen zijn zeer divers: van moestuinen en watervriendelijke ontwerpen tot tuinen met inheemse planten. Zowel grote als kleine tuinen maken deel uit van de route. De Toffe Tuinen Route duurt van elf uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.

Praktische informatie

Een plattegrond met deelnemende tuinen is online beschikbaar via www.blauwgroenbladel.nl/toffe-tuinen-route-2026. Op de plattegrond staan omschrijvingen van de tuinen, zodat bezoekers een route kunnen uitstippelen. Wie zijn e-mailadres achterlaat, ontvangt de adressenlijst en de laatste versie van de plattegrond per mail.

Het evenement wordt georganiseerd door Blauwgroen Bladel, een samenwerking tussen inwoners, ondernemers, onderwijs en de gemeente om de dorpen mooier en klimaatbestendiger te maken.