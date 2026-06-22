Vrijwilligers Helmond Sport onderscheiden

Vier vrijwilligers van Supportersvereniging Helmond Sport zijn zaterdag geëerd met een vrijwilligerspenning. Tijdens het 50-jarig jubileum van de vereniging reikte wethouder Martijn Rieter hen de onderscheidingen uit als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet.

Gevonden voor jou

De vrijwilligerspenning werd toegekend aan Marion Cortenbach-Stax, Erik van Kilsdonk, Mario Kampen en John Cortenbach. Samen hebben zij meer dan 110 jaar vrijwilligerswerk verricht voor de supportersvereniging. Hun taken variëren van ledenadministratie en souvenirverkoop tot het organiseren van activiteiten en busreizen.

Daarnaast vervullen zij belangrijke rollen binnen het bestuur, zoals voorzitter en secretaris, en begeleiden zij mascotte Loewy the Cat. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat de vereniging met een relatief klein aantal vrijwilligers al vijftig jaar actief en stabiel is.

Betrokkenheid als rode draad

Wat de vrijwilligers kenmerkt, is hun grote betrokkenheid bij Helmond Sport. Ze staan altijd klaar om te helpen, ongeacht de taak. Deze mentaliteit heeft bijgedragen aan het succes en voortbestaan van de supportersvereniging.

Het bestuur van de vereniging is trots op de erkenning die tijdens het gouden jubileum is uitgereikt. De vier geëerde vrijwilligers zijn een voorbeeld voor iedereen die zich door de jaren heen heeft ingezet voor Helmond Sport.