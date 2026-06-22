Politie valt tweede huis binnen in Veldhoven: 'We lagen nog te slapen'

De politie is maandagochtend op zeker twee adressen in Veldhoven binnengevallen. Later op de dag volgde, op basis van nieuwe informatie, ook een derde inval, net buiten het dorp. Ook daar werd iemand aangehouden. In het huis vond de politie 'verboden zaken'. Volgens een van de bewoners waren agenten op zoek naar zijn zoon. "We lagen nog te slapen."

Het is nog onduidelijk waarom de politie bij de adressen is binnengevallen. Met veel kabaal stormen agenten in de vroege uurtjes een huis binnen aan de Spica. "Ze stonden hier ineens binnen en riepen: politie! Politie!", vertelt de bewoner van het huis, nog altijd geschrokken. De deur wordt opengebroken en een groep van zeker tien agenten rent door de kleine gang van het huis. Ook achter het huis, in een steegje, staat een agent met een ladder om te kijken of er niemand via de achterdeur vlucht. Op zoek naar de zoon

De bewoner vertelt aan Omroep Brabant dat de politie op zoek zou zijn naar zijn zoon, maar die was op het moment van de inval niet thuis. "We lagen nog te slapen, opeens waren ze overal."

Beteuterd kijkt hij naar zijn kapotgeslagen deurkozijn. De man zegt geen idee te hebben waarom de politie naar zijn zoon zoekt. Na de inval heeft hij nog geen contact met hem weten te krijgen. 'Politie! Politie!'

Ook even verderop, aan de Cygnus, werd in alle vroegte een deur opengebroken. De buurman van het huis waar de politie binnenviel, zat eveneens rechtovereind in bed door het kenmerkende geluid van schreeuwende agenten: "Politie, politie!" Volgens de buurtbewoner woont in het huis een man met zijn moeder. Bij dat adres werd een man geboeid uit huis gehaald en meegenomen. De invallen vonden tegelijkertijd plaats. Het politieteam Oost-Brabant kreeg daarbij ondersteuning van een tweede team uit de politieregio Zeeland-West-Brabant. 'Verboden zaken'

Later op de dag viel de politie ook een woning aan de Grasbloem in Eindhoven binnen. Volgens de politie kwam die actie door informatie die eerder die ochtend bij de andere invallen was gevonden. De bewoner van het huis is aangehouden. In de woning werden ook 'verboden spullen' gevonden. De politie laat nog in het midden waar het precies om gaat.