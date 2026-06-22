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Cuijk: Verhuur woning De Valuwe 5a aangevraagd
Vandaag om 10:02
Er is een vergunning aangevraagd voor verhuur van een woning op De Valuwe 5a in Cuijk. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft de aanvraag op 17 juni 2026 ontvangen.
De aanvraag betreft het delen van de woning vanwege verhuur en wijkt af van de regels in het Omgevingsplan. Het proces wordt behandeld binnen de standaard procedure voor vergunningsaanvragen.
De gemeente heeft maximaal acht weken om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een eventuele verlenging van de termijn is niet mogelijk.
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