Grondverbetering voor boomvakken aan Vogelkerslaan in Eindhoven

Hanenberg Wegenbouw heeft een melding gedaan voor grondverbetering aan de Vogelkerslaan in Eindhoven. Dit betreft het toepassen van grond om boomvakken te verbeteren.

Gevonden voor jou

Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hanenberg Wegenbouw voert deze werkzaamheden uit op de Vogelkerslaan in Eindhoven. De melding is op 12 juni 2026 ingediend.

Bij deze activiteit wordt grond gebruikt om de boomvakken te verbeteren. Dit kan helpen bij een betere groei van de bomen en zorgt voor een duurzame inrichting van het gebied.