Containervergunning verleend voor woning in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een container bij een woning aan de Jasonstraat.

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Het gaat om een container die bij één woning aan de Jasonstraat 34 in Eindhoven geplaatst mag worden. De aanvraag voor gebruik van de openbare ruimte is goedgekeurd door de gemeente.

Het besluit is op 18 juni 2026 verzonden. Hiermee is het officieel toegestaan om de container op deze locatie te plaatsen. Het zaaknummer van deze vergunning is EHV-ZP2026-005623.