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Nieuwe kozijnen voor woning aan de Heistraat in Eindhoven
Vandaag om 10:04
Er is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van kozijnen aan Heistraat 31 in Eindhoven. De aanvraag is ingediend op 17 juni 2026.
De vergunningaanvraag betreft het vernieuwen van kozijnen bij een woning aan de Heistraat. Het gaat om een adres in het postcodegebied 5614GJ in Eindhoven.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005665. Momenteel is er nog geen mogelijkheid tot bezwaar, en de stukken liggen niet ter inzage.
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