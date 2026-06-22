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Kamers Bloemfonteinstraat Eindhoven legaal verhuurd

Vandaag om 10:04

In Eindhoven is een vergunning verleend voor de verhuur van vijf kamers aan de Bloemfonteinstraat 84. Deze bestaande situatie is daarmee officieel gelegaliseerd.

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Het besluit voor de vergunning is genomen onder de overgangsregeling van het omgevingsplan 2026. De verhuur betrof al een bestaande situatie, maar is nu formeel toegestaan door het gemeentebestuur.

De vergunning heeft betrekking op een pand in de wijk dat wordt gebruikt voor kamerverhuur. Het besluit is op 17 juni 2026 verzonden en ligt vanaf twee dagen later ter inzage op het stadhuis van Eindhoven. Daarnaast is het besluit ook digitaal in te zien.

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