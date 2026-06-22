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Nieuwe melding voor wasplaats aan de Ertveldweg in Den Bosch
Vandaag om 10:04
De gemeente Den Bosch heeft een melding ontvangen voor een wasplaats aan de Ertveldweg.
Op Ertveldweg 41 in Den Bosch wordt een wasplaats gerealiseerd. De melding is op 20 mei 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders van de gemeente Den Bosch.
Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen de melding kan geen bezwaar worden ingediend.
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