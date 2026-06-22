Terrasuitbreiding tijdens kermis in Nuenen goedgekeurd

De ondernemer van Park 25 in Nuenen mag zijn terras vergroten voor de kermis van 10 tot en met 14 juli 2026.

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Tijdens de kermis in Nuenen mag het horecabedrijf aan Park 25 zijn reguliere terras tijdelijk uitbreiden. Het extra terras komt op het wegdeel aan de Vincent van Goghstraat, naast Park 25. De gemeente heeft hiervoor toestemming gegeven.

De uitbreiding geldt alleen van 10 tot en met 14 juli 2026 en biedt extra ruimte tijdens de drukte van de kermis. De vergunning is op 15 juni 2026 verzonden aan de ondernemer.