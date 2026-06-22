Meerdere snelwegen in en rond Brabant dicht voor werkzaamheden
Automobilisten moeten de komende nachten rekening houden met afsluitingen op verschillende snelwegen in en rond Brabant. Op de A50, A67 en A58 voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit. Die kunnen voor extra reistijd zorgen.
Van maandag tot en met donderdag wordt gewerkt aan de A50 tussen Wijchen en Oss. Iedere nacht gaat een deel van de snelweg dicht. Ook de op- en afritten binnen de afgesloten trajecten zijn dan niet bereikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met vijf tot twintig minuten extra reistijd.
Dit zijn de afsluitingen:
- Maandagavond van 21.00 uur tot dinsdagochtend 05.00 tussen Veghel en knooppunt Paalgraven bij Oss, richting Nijmegen. Oprit 11b bij Veghel sluit al om 20.30 uur.
- Dinsdagavond tot woensdagochtend tussen knooppunt Paalgraven bij Oss en Veghel, richting Eindhoven. De oprit bij Oss-Oost sluit ook dan een half uur eerder.
- Woensdagavond tot donderdagochtend tussen knooppunt Paalgraven bij Oss en knooppunt Bankhoef bij Wijchen, richting Nijmegen. De oprit bij Ravenstein gaat om 20.30 uur dicht.
- Donderdagavond tot vrijdagochtend tussen knooppunten Paalgraven en Bankhoef, in de richting van Nijmegen. De verbindingsweg van de A326 naar de A50 sluit dan al vanaf 20.30 uur.
Ook op de A67 wordt deze week vier nachten gewerkt, tussen Panningen en de Duitse grens. Verkeer moet daar rekening houden met ongeveer twintig minuten extra reistijd.
Dit zijn de afsluitingen:
- Maandagavond tot dinsdagochtend tussen Venlo en Panningen, richting Eindhoven.
- Dinsdagavond tot woensdagochtend Venlo en Panningen, richting Venlo.
- Woensdagavond tot donderdagochtend tussen de Duitse grens en Venlo, richting Eindhoven.
- Donderdagavond tot vrijdagochtend tussen de Duitse grens en Venlo, richting Duitsland.
Ook de A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal gaat twee nachten op rij dicht. In de nacht van maandag op dinsdag is de snelweg afgesloten richting Roosendaal. Een nacht later gaat de weg dicht richting Bergen op Zoom. De extra reistijd kan daar oplopen tot 26 minuten.