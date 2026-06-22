Meerdere snelwegen in en rond Brabant dicht voor werkzaamheden

Automobilisten moeten de komende nachten rekening houden met afsluitingen op verschillende snelwegen in en rond Brabant. Op de A50, A67 en A58 voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit. Die kunnen voor extra reistijd zorgen.

Van maandag tot en met donderdag wordt gewerkt aan de A50 tussen Wijchen en Oss. Iedere nacht gaat een deel van de snelweg dicht. Ook de op- en afritten binnen de afgesloten trajecten zijn dan niet bereikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met vijf tot twintig minuten extra reistijd.