Werkzaamheden Kempenlaan en Rillaersebaan in Goirle

Vanaf maandag 29 juni starten in Goirle werkzaamheden aan de Kempenlaan en Rillaersebaan. Deze zijn bedoeld voor de komst van de nieuwe HOV-buslijn met elektrische bussen. De wegen worden afgesloten, en er worden bushaltes en voetpaden aangelegd.

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De werkzaamheden maken deel uit van de voorbereidingen voor de HOV-buslijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) die vanaf december door Goirle gaat rijden. Deze lijn wordt bediend door achttien meter lange elektrische bussen, die meer ruimte en comfort bieden dan gewone bussen.

Op de Kempenlaan wordt van maandag 29 juni tot en met vrijdag 21 augustus gewerkt. De bestaande bushalte Baronielaan wordt verlengd en er komt een nieuwe bushalte aan de overkant. Daarnaast wordt vanuit deze bushalte een voetpad richting de rotonde aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is de weg tussen de rotonde en Bankven volledig afgesloten. Verkeer kan gebruikmaken van twee omleidingsroutes, en bewoners van De Hellen volgen de borden met de letter K om de wijk te verlaten.

Twee haltes bij Sterk Huis

Op de Rillaersebaan starten op dezelfde dag werkzaamheden die in twee fases worden uitgevoerd. Hier worden twee nieuwe bushaltes aangelegd, één aan elke kant van de rotonde bij Sterk Huis. Hoewel de exacte duur van de werkzaamheden nog niet bekend is, wordt verwacht dat alles voor het einde van de zomervakantie klaar zal zijn. Ook hier is de weg afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Tilburgseweg, Van Haestrechtstraat en Abcovenseweg.

Meer informatie over deze en andere werkzaamheden in de gemeente is te vinden op de website van de gemeente Goirle.