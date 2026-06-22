Parkeerplaatsen Ten Borchwardplein tijdelijk niet beschikbaar

Op het Ten Borchwardplein in Heeze zijn vanaf maandag minder parkeerplaatsen beschikbaar door werkzaamheden aan de bestrating.

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Vanaf maandag 22 juni starten de werkzaamheden aan de bestrating van het Ten Borchwardplein in Heeze. Door deze werkzaamheden zijn tijdelijk minder parkeerplaatsen te gebruiken. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden vóór de bouwvak, eind juli, worden afgerond.

De bestrating bij verschillende parkeerplaatsen voldoet niet meer aan de gewenste kwaliteit. Om die reden wordt het straatwerk opnieuw aangelegd. Het gaat om specifieke delen van het plein, zoals te zien is op een gepubliceerde afbeelding.

Alternatieve parkeerplaatsen

Tijdens de werkzaamheden wordt geadviseerd om te parkeren aan de Pompenmaker, een nabijgelegen locatie. Dit moet ervoor zorgen dat bezoekers van het plein minder hinder ondervinden van de beperkte parkeermogelijkheden.

De werkzaamheden zullen naar verwachting enkele weken duren, maar het streven is om het project vóór de start van de zomervakantie af te ronden.