Kamer gezocht voor jongeren in Meierijstad

De gemeente Meierijstad zoekt inwoners met een kamer over om jongeren te helpen. Dit initiatief, genaamd 'Kamers met Aandacht', biedt jongeren tussen 18 en 23 jaar een veilige woonplek met lichte ondersteuning.

Gevonden voor jou

Met 'Kamers met Aandacht' wil Meierijstad jongeren die net dat steuntje in de rug nodig hebben, koppelen aan mensen die een kamer vrij hebben. Het gaat om jongeren zonder complexe problemen, die met begeleiding zelfstandig kunnen wonen. De gemeente werkt hiervoor samen met Stichting Kamers met Aandacht, die ervaring heeft in het maken van goede matches.

In dit project biedt de verhuurder niet alleen een kamer aan, maar ook een stukje persoonlijke aandacht. Denk aan samen koffie drinken of een praatje maken. De jongere krijgt professionele begeleiding en kan maximaal twee jaar in de kamer wonen. Het tijdelijke huurcontract biedt geen recht op huurbescherming. Verhuurders ontvangen een vergoeding tot 499 euro per maand.

Veilige omgeving

Een stabiele woonplek kan voor deze jongeren een groot verschil maken. Het helpt hen bij het zetten van stappen naar zelfstandigheid, terwijl ze een rustige plek hebben om naar huis te komen. Wethouder Rik Compagne benadrukt dat dit initiatief voorkomt dat jongeren tussen wal en schip raken.

De verhuurder staat er niet alleen voor. Stichting Kamers met Aandacht biedt ondersteuning en zorgt voor een match die bij beide partijen past. Vaak ontstaat er een waardevol contact tussen verhuurder en jongere, wat bijdraagt aan een gevoel van verbinding.

Hoe aanmelden?

Inwoners van Meierijstad die interesse hebben, kunnen zich aanmelden via de website van Kamers met Aandacht. Na aanmelding wordt gekeken naar een passende match. Ook is er de mogelijkheid om meer informatie te krijgen of een online informatieavond bij te wonen.

Meer informatie over het initiatief is te vinden op www.kamersmetaandacht.nl.