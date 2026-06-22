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Terrasvergunning verleend voor Grote Markt Breda

Vandaag om 11:05

De burgemeester van Breda heeft een terrasvergunning verleend voor Grote Markt 54.

Gevonden voor jou

Op Grote Markt 54 in Breda is toestemming verleend om een terras te plaatsen. De vergunning is afgegeven door de burgemeester en heeft betrekking op het adres 4811XS.

De beslissing is genomen op 17 juni 2026 en valt onder kenmerk Z2026-003071. Het besluit is onderdeel van de reguliere aanvraagprocedure voor terrasvergunningen in de stad.

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