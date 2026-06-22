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Burendag Bavelselaan Breda op 29 augustus

Vandaag om 11:05

Op zaterdag 29 augustus 2026 vindt Burendag plaats op de Bavelselaan in Breda. Het evenement duurt van drie uur 's middags tot half elf 's avonds.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor Burendag op de Bavelselaan. Het buurtfeest begint om drie uur ’s middags en eindigt om half elf ’s avonds.

Het evenement biedt bewoners uit de omgeving de kans om elkaar beter te leren kennen. De vergunning is officieel afgegeven onder kenmerk Z2026-004091. Voor meer details over deze en andere evenementenvergunningen kunnen geïnteresseerden terecht op www.breda.nl/contact.

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