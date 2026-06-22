Buurtdag Spoorwaai in Breda krijgt groen licht

De Buurtdag Spoorwaai in Breda heeft een vergunning gekregen en vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2026 van tien uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds.

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De gemeente Breda heeft een evenementenvergunning verleend voor de Buurtdag Spoorwaai. Het buurtfeest wordt gehouden op de locatie Spoorwaai en duurt van tien uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds.

De vergunning is verzonden onder het kenmerk Z2026-004090. Het evenement is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en te zorgen voor een gezellige dag. Voor meer informatie over deze vergunning kunnen belangstellenden contact opnemen met de gemeente Breda.