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Verlenging vergunning voor boomverplaatsing in Eindhoven

Vandaag om 11:05

De termijn van een vergunning voor het verplaatsen van een boom aan de Waldeck Pyrmontstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-002380.

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De omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een boom op het adres Waldeck Pyrmontstraat 3, 5652AD in Eindhoven heeft een verlenging gekregen. Het betreft een aanvraag onder het soort 'kappen' en is uitsluitend ter kennisgeving gepubliceerd.

De verlenging is niet openbaar ter inzage en er is nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Het zaaknummer van de vergunning is EHV-ZP2026-002380.

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