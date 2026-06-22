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Nieuw kozijn aan de Pastoor Sickingstraat in Eindhoven

Vandaag om 11:05

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een nieuw kozijn aan de voorzijde van een pand aan de Pastoor Sickingstraat in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft een woning op nummer 109 in de Pastoor Sickingstraat. Het gaat om een aanpassing aan de voorzijde van het pand, waarbij een nieuw kozijn wordt geplaatst.

De vergunningaanvraag is op 17 juni 2026 ontvangen en is enkel ter kennisgeving. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.

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