Poolhouse, serre en zwembad gepland in Eindhoven

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor een poolhouse, serre en zwembad op Aanschot 88. De aanvraag werd op 17 juni 2026 ontvangen.

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Op het adres Aanschot 88 in Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een poolhouse, serre en zwembad. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 17 juni 2026 door de gemeente is ontvangen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005669. Het is een kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt tegen deze aanvraag.