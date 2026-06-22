Hanenberg Wegenbouw gebruikt grond onder weg in Eindhoven

Hanenberg Wegenbouw B.V. heeft een melding gedaan voor het gebruik van grond als fundering onder wegverharding aan de Vogelkerslaan in Eindhoven.

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De gemeente Eindhoven heeft een melding ontvangen van Hanenberg Wegenbouw B.V. voor het toepassen van grond. Het bedrijf wil deze grond gebruiken als funderingsmateriaal onder wegverharding aan de Vogelkerslaan. Dit is gemeld op 12 juni 2026.

Het toepassen van grond betekent dat de grond wordt gebruikt om bijvoorbeeld iets op te hogen of aan te leggen. Dit moet volgens het Besluit activiteiten leefomgeving verplicht worden gemeld vanwege mogelijke effecten op bodem en milieu. Bij deze melding is geen bezwaarprocedure mogelijk.