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Gevelwijziging horecapand in Eindhoven aangevraagd

Vandaag om 11:05

Er is een vergunning aangevraagd voor een gevelwijziging bij een horecapand aan de Kerkstraat 44 in Eindhoven. De aanvraag is ontvangen op 17 juni 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een wijziging van de gevel van het pand op het adres Kerkstraat 44, postcode 5611GK. De vergunningaanvraag is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-005677.

Deze aanvraag is geregistreerd door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving en is uitsluitend ter kennisgeving. Er staat op dit moment nog geen mogelijkheid open om bezwaar te maken.

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