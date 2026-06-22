Exploitatievergunning verleend aan Habibi Fish&Chips in Eindhoven

Het horecabedrijf Habibi Fish&Chips & Seafood Boil in Eindhoven heeft een exploitatievergunning gekregen. De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

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Habibi Fish&Chips & Seafood Boil, gevestigd aan de Torenallee in Eindhoven, heeft toestemming gekregen om zijn horecabedrijf te exploiteren. Het besluit hierover is op 18 juni 2026 verzonden.

De vergunning, een zogenaamde APV-exploitatievergunning, betekent dat het bedrijf mag blijven draaien zonder een einddatum aan de toestemming. Dit is een belangrijke stap voor het restaurant aan Torenallee 86-02.