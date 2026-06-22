Vergunning voor boomkap aan Hastelweg Eindhoven ingetrokken

De vergunning voor het kappen van een boom aan de Hastelweg in Eindhoven is ingetrokken. Het gaat om een aanvraag die op 8 mei 2026 was ingediend. Bezwaar maken is niet mogelijk.

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De boom stond gepland om gekapt te worden nabij nummer 275 aan de Hastelweg in Eindhoven. De vergunningaanvraag was geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-004308 en had een groene reden als basis voor de aanvraag.

Het intrekken van de vergunning is uitsluitend ter kennisgeving. De aanvraag ligt niet ter inzage en er kunnen geen bezwaren of zienswijzen worden ingediend.