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Boomkap aangevraagd aan Wenduinepad in Eindhoven

Vandaag om 11:05

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan het Wenduinepad in Eindhoven. De aanvraag is op 18 juni 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het verwijderen van een boom aan het adres Wenduinepad 7, postcode 5628NG, in Eindhoven. Het zaaknummer van de vergunning is EHV-ZP2026-005684.

De vergunning is ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken, en de documenten liggen niet ter inzage.

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