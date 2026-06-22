Gemeente Drimmelen wil strook grond verkopen nabij Kuipershoek

De gemeente Drimmelen heeft plannen om een strook grond van 17 m2 bij Kuipershoek 42 te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

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Het gaat om een deel van het perceel dat kadastraal bekend is onder gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nummer 3315. Volgens het beleid uit de Beleidsnota reststroken 2016 kan de strook alleen worden verkocht aan de eigenaar van het aangrenzende perceel, die de grond al als tuin gebruikt. Hierdoor is deze persoon de enige serieuze gegadigde.

De verkoop wordt definitief na een periode van twintig dagen, waarin eventuele bezwaren via een kort geding kunnen worden ingediend. Na deze termijn zal de gemeente Drimmelen het verkoopproces voortzetten. De strook grond ligt direct naast Kuipershoek 42.