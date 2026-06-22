Afvalinzameling start eerder bij warm weer

Afvalinzameling begint bij warm weer al om zes uur ’s ochtends.

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In de zomermaanden wordt afval bij hoge temperaturen eerder opgehaald. De inzameling start dan al om zes uur ’s ochtends, zodat het werk vóór de heetste uren van de dag kan worden afgerond.

Bewoners wordt gevraagd hun containers of grofvuil op tijd aan de straat te zetten. Dit voorkomt dat afval blijft staan en niet meegenomen wordt door de vuilniswagen. Het is belangrijk hier rekening mee te houden op warme dagen.

Milieustraten eerder dicht

Ook milieustraten passen hun openingstijden aan bij warm weer. Ze sluiten eerder om medewerkers te beschermen tegen de hitte. Voor exacte openingstijden wordt geadviseerd vooraf informatie op te zoeken.

Deze aanpassingen zijn bedoeld om zowel de werkomstandigheden van medewerkers als de afvalverwerking efficiënt te houden. Bij temperaturen die hoog oplopen, zijn zulke maatregelen noodzakelijk.