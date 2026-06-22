A58 twee nachten afgesloten tussen Bergen op Zoom en Roosendaal

De A58 gaat twee nachten dicht tussen Bergen op Zoom en Roosendaal vanwege onderhoud. In de eerste nacht is de weg richting Bergen op Zoom afgesloten, de tweede nacht richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

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Rijkswaterstaat voert regulier onderhoud uit aan de A58. Dit gebeurt in de nacht van maandag 22 juni op dinsdag 23 juni en van dinsdag 23 juni op woensdag 24 juni. De afsluiting geldt beide nachten van negen uur ’s avonds tot vijf uur ’s ochtends.

Tijdens het onderhoud worden onder meer de berm gemaaid, het asfalt schoongemaakt en de vluchtstrook geveegd. Volgens Rijkswaterstaat zijn deze werkzaamheden nodig om de weg veilig en goed begaanbaar te houden. Het nachtelijke tijdstip is gekozen om de hinder voor het verkeer te beperken.

Omleidingsroutes

De werkzaamheden zorgen ervoor dat ook alle tussenliggende op- en afritten afgesloten zijn. Automobilisten worden geadviseerd de gele borden langs de weg te volgen. De extra reistijd kan oplopen tot 26 minuten.

Rijkswaterstaat benadrukt dat veiligheid tijdens het onderhoud vooropstaat. Weggebruikers wordt gevraagd zich aan de snelheid te houden en de aangegeven borden te volgen. Op deze manier kunnen zowel wegwerkers als automobilisten veilig hun bestemming bereiken.

Meer informatie over de werkzaamheden en omleidingen is te vinden op de website van Rijkswaterstaat of via hun informatielijn.