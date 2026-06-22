Gratis wandelgroep in Oirschot: blijf actief en ontmoet anderen

In Oirschot is er elke donderdagmiddag een gratis beweeggroep. Samen wandelen deelnemers vanaf WIJzer en doen ze onderweg oefeningen voor balans en kracht.

Gevonden voor jou

De beweeggroep in Oirschot biedt een laagdrempelige manier om samen actief te blijven. De groep start iedere donderdag om twee uur ’s middags bij WIJzer aan de Oude Grintweg. Tijdens de wandeling door de omgeving worden eenvoudige oefeningen gedaan, gericht op balans, kracht en soepel bewegen.

De activiteiten zijn aangepast aan het tempo van de deelnemers, zodat iedereen mee kan doen, ook als je weinig ervaring hebt. Het draait vooral om samen bewegen, zonder prestatiedruk. De ontspannen sfeer maakt het toegankelijk voor iedereen.

Samen bewegen en ontmoeten

Bewegen in een groep heeft veel voordelen. De vaste momenten maken het makkelijker om actief te blijven, en deelnemers ontmoeten andere mensen in de buurt. Het sociale aspect maakt het niet alleen gezond, maar ook gezellig.

Meedoen is gratis en vrijblijvend. Je kunt altijd een keer proberen of het iets voor je is. Er wordt geen druk gelegd op prestaties; het belangrijkste is om samen in beweging te komen.

De beweeggroep is een initiatief voor inwoners van Oirschot die op een ontspannen manier willen blijven bewegen. Voor meer informatie kun je kijken op www.soofi.nl.