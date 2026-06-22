Willem II contracteert Stef Schreuders

Willem II heeft Stef Schreuders een contract gegeven tot en met 2028. De 19-jarige middenvelder, afkomstig uit Oosterhout, doorliep alle jeugdteams van de Tilburgse club.

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Schreuders begon zijn voetbalcarrière bij de amateurverenigingen v.v. SCO en TSC in Oosterhout. Op elfjarige leeftijd stapte hij over naar de jeugdopleiding van Willem II, waar hij instroomde in het team voor spelers tot 13 jaar. Sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot een vaste waarde binnen de club.

Het nieuwe contract van Schreuders loopt tot 2028 en bevat een optie voor een extra seizoen. Volgens Willem II is dit een blijk van vertrouwen in de jonge middenvelder. Hij heeft zich de afgelopen jaren bewezen door zijn inzet en vooruitgang, aldus de club.

Eigen jeugdopleiding

Technisch directeur Freek Heerkens benadrukt het belang van spelers uit de eigen jeugdopleiding. Hij ziet Schreuders als een middenvelder met een sterke mentaliteit en veel potentie. Willem II kijkt uit naar de verdere ontwikkeling van de speler en hoopt dat hij de komende jaren een belangrijke rol kan spelen in het eerste elftal.

Voor Schreuders zelf is het een bijzonder moment. Hij heeft naar eigen zeggen hard gewerkt om zijn eerste contract te verdienen en ziet dit vooral als een startpunt voor verdere groei. Hij is trots op wat hij heeft bereikt en vastberaden om zichzelf te blijven verbeteren.

Toekomst bij Willem II

Met de contractverlenging hoopt Willem II een speler met veel potentie langer aan zich te binden. De club heeft de afgelopen jaren vaker talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal, een strategie die Schreuders nu ook volgt.

De middenvelder uit Oosterhout hoopt dit seizoen stappen te zetten richting speelminuten in het eerste elftal. Willem II verwacht dat hij met zijn goede mentaliteit en kwaliteiten een waardevolle bijdrage kan leveren aan de club.