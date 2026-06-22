Uitstel beslissing omgevingsvergunning landbouwloods in Best

De gemeente Best heeft de beslissing over een vergunning voor een landbouwloods aan de Aarleseweg met zes weken uitgesteld.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een landbouwloods op het adres Aarleseweg 23 in Best. De aanvraag bevat twee activiteiten: het uitvoeren van bouwwerkzaamheden en het afwijken van regels in het omgevingsplan.