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Uitstel beslissing omgevingsvergunning landbouwloods in Best
Vandaag om 11:17
De gemeente Best heeft de beslissing over een vergunning voor een landbouwloods aan de Aarleseweg met zes weken uitgesteld.
Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een landbouwloods op het adres Aarleseweg 23 in Best. De aanvraag bevat twee activiteiten: het uitvoeren van bouwwerkzaamheden en het afwijken van regels in het omgevingsplan.
Het uitstel heeft betrekking op dossiernummer Z2026-00000860. De gemeente heeft aangegeven dat er tegen dit besluit geen bezwaar kan worden gemaakt.
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