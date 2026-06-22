Subsidie voor speciale onderwijsvoorziening in Best

De gemeente Best wil Stichting Best Onderwijs subsidie geven voor de Best(s)e Startklas, een tijdelijke onderwijsvoorziening voor jonge kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Gevonden voor jou

Stichting Best Onderwijs kan vanaf het schooljaar 2026-2027 tot en met 2028-2029 rekenen op maximaal 62.500 euro per jaar. Dit bedrag is bedoeld voor het aanbieden van de Best(s)e Startklas, een speciale klas voor kinderen van vier tot zes jaar met extra ondersteuningsbehoeften. Het doel is om hen klaar te maken voor een plek binnen het reguliere basisonderwijs in de buurt.

De subsidie is exclusief voor Stichting Best Onderwijs, omdat deze organisatie als enige voldoet aan alle criteria. Zo beschikt zij over bevoegd personeel met expertise, passende huisvesting en werkt zij samen met de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs. Ook heeft de stichting aantoonbare ervaring en een centrale rol binnen het primair onderwijs in Best.

De gemeente Best geeft belanghebbenden acht weken de tijd om te reageren als zij denken dat zij ook in aanmerking komen voor deze subsidie. Na deze periode wordt het besluit definitief.