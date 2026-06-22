Waalre biedt tijdelijke opvang aan 150 asielzoekers

Gemeente Waalre heeft besloten om het voormalige Boerenbondterrein tijdelijk in te richten als opvanglocatie voor 150 asielzoekers. De opvangperiode loopt van 15 juli 2026 tot 15 januari 2027 en is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

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Het terrein aan de Willibrorduslaan wordt voorzien van veertig woonunits, sanitaire voorzieningen en een centrale ruimte. De locatie is gekozen vanwege de snelle realisatiemogelijkheden en goede bereikbaarheid. Het terrein wordt omheind en beveiligd, en er zijn maatregelen getroffen om overlast voor omwonenden en bedrijven zoveel mogelijk te beperken.

De gemeente heeft een gedoogbeslissing genomen omdat de opvanglocatie niet volledig binnen het huidige bestemmingsplan past. Dit besluit overbrugt de tijd die nodig is voor de vergunningaanvraag. Na afloop van de opvangperiode worden alle voorzieningen verwijderd en wordt het terrein in oorspronkelijke staat hersteld.

De opvanglocatie wordt 24 uur per dag beveiligd en er is een locatiemanager aanwezig. Daarnaast zijn er huisregels opgesteld om de openbare orde te waarborgen. Omwonenden en bedrijven zijn per brief geïnformeerd en op 3 april 2026 vond een informatiebijeenkomst plaats.