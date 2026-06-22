Hitteprotocol Rijkswaterstaat van kracht in onze provincie

Rijkswaterstaat heeft voor deze maandag het hitteprotocol ingesteld voor onze provincie. Dit betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een 'veilige locatie met voorzieningen' worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats.

Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt. Rond halftwaalf 's ochtends was de temperatuur van het wegdek op enkele plekken in de provincie al opgelopen tot boven de 38 graden, blijkt uit actuele gegevens op rijkswaterstaatstrooit.nl. Bij hoge buitentemperaturen kan het meer dan 50 graden worden. De ANWB heeft met zo'n tien procent meer pechgevallen per dag sowieso al een 'warm en druk weekend' achter de rug. Ook deze week verwacht de wegenwacht extra drukte vanwege de hoge temperaturen. Daarom is in heel het land de bezetting opgeschaald.

"Neem extra water mee en een paraplu die je bij pech kunt gebruiken als parasol."

De komende dagen houdt Rijkswaterstaat de weersverwachting nauwlettend in de gaten om te zien of het hitteprotocol nog moet worden uitgebreid. De organisatie benadrukt dat het de verantwoordelijkheid is van automobilisten om goed voorbereid op pad te gaan. "Neem extra water mee en een paraplu die je bij pech kunt gebruiken als parasol." Voor wegenwachters is het werk op deze dagen topsport, laat de ANWB weten. "We adviseren onze medewerkers genoeg te drinken, zich goed in te smeren en als het kan hulp te verlenen buiten de volle zon."

"Gebruik de airco in de auto verstandig."