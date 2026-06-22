Someren trekt vergunningen veehouderij Nieuwendijk in

De gemeente Someren heeft besloten de omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten van een veehouderij aan de Nieuwendijk 97 en 100 volledig in te trekken.

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Het gaat om vergunningen van Maatschap P. Greijmans en M. Greijmans van Mierlo. De intrekking betreft de toestemming voor activiteiten die belastend zijn voor het milieu. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders en werd op 18 juni 2026 officieel verzonden.

De vergunningen waren aangevraagd op 27 november 2024. Meer informatie, zoals de beschikking en bijbehorende stukken, is te vinden via het digitale publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl.