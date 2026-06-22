Asbest van 12m2 verwijderd bij Doelenstraat in Hilvarenbeek

Bij een pand aan de Doelenstraat in Hilvarenbeek is 12 vierkante meter asbest verwijderd. De melding is op 18 juni 2026 afgehandeld door het college van burgemeester en wethouders.

Gevonden voor jou

Het gaat om een pand aan Doelenstraat 60, in het centrum van Hilvarenbeek. Asbest is een schadelijk materiaal dat vroeger veel gebruikt werd in de bouw. Het verwijderen ervan moet volgens strenge regels gebeuren.

Deze melding is door de gemeente afgehandeld en er kunnen geen bezwaren of beroepsprocedures worden gestart. De melding ligt ook niet ter inzage.