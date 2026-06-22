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Hilvarenbeek wijst toezichthouder aan voor naleving regels
Vandaag om 12:02
De gemeente Hilvarenbeek heeft een nieuwe toezichthouder aangewezen. Deze persoon krijgt bevoegdheden om toezicht te houden op meerdere wetten en regelingen, waaronder de Omgevingswet en de Alcoholwet.
De toezichthouder, aangeduid als P1 BOA 2, is in dienst van de gemeente Hilvarenbeek. Hij of zij mag woningen betreden zonder toestemming van de bewoner, als dat nodig is voor het toezicht op wettelijke voorschriften. Dit is toegestaan onder strikte voorwaarden en met oog op de belangen die door de regels worden beschermd.
Het besluit geldt voor het hele grondgebied van Hilvarenbeek en treedt in werking op de dag na bekendmaking. De toezichthouder ontvangt een legitimatiebewijs om de taak uit te voeren. De aanwijzing blijft geldig tot wederopzegging of beëindiging van het dienstverband.
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